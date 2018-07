Capaccio Paestum, Palumbo completa la giunta: Raeli assessore

Si completa la Giunta comunale di Capaccio Paestum. Oggi il sindaco Franco Palumbo ha nominato la dottoressa Donatella Raeli, nuovo assessore con delega al Bilancio, Finanze, Aziende e Società Partecipate.

La biografia

Noto commercialista, la dottoressa Raeli è consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Attualmente, svolge anche l’incarico di presidente di Collegio dei revisori in altri Comuni salernitani. In passato, inoltre, ha svolto l’attività di revisore dei conti presso la Casa comunale di Capaccio Paestum.

Il commento

Emozionato il neo assessore Raeli: “Ringrazio il sindaco Palumbo per la fiducia che ha riposto in me. Da parte mia, conoscendo bene questo territorio e quali sono le esigenze, ricambierò con il massimo impegno”.