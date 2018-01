Capaccio, quattro candidati sindaci al consiglio comunale dei ragazzi

Sono quattro i giovani candidati sindaci al Consiglio Comunale dei Ragazzi, che si rinnoverà con l’election day in programma il prossimo 9 febbraio. I candidati sindaci sono Alessandro Bisogno, a capo della lista “Con la gente per la gente”; Antonio Iervolino, a capo della coalizione “Noi siamo il futuro”; Francesca De Vita per la lista “Noi verso il futuro”; Lidia Sposito, a capo della lista “Per un paese a misura dei ragazzi”.

Le elezioni

I quattro candidati sindaci, affiancati dai candidati consiglieri, hanno iniziato a confrontarsi, proponendo i loro rispettivi programmi elettorali. Le votazioni si terranno il giorno 9 febbraio, quando i plessi scolastici si trasformeranno per un giorno in seggi elettorali. In caso di ballottaggio, la seconda tornata elettorale si terrà il 16 febbraio. Potranno votare i ragazzi iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado e le ultime tre classi della Scuola Primaria dei complessi scolastici situati nel Comune di Capaccio Paestum. Il Consiglio comunale sarà, quindi, composto dal sindaco e da 16 consiglieri. Le elezioni avvengono con lo stesso sistema in vigore per le elezioni amministrative del Comune.

Il commento

Soddisfatto l’assessore alla pubblica istruzione Franco Sica: “Rappresenta uno strumento utile per avvicinare i giovani alla vita amministrativa di un territorio, imparando quelli che sono diritti e doveri verso le istituzioni e verso la comunità. Mi fa piacere, inoltre, annotare la partecipazione di ben quattro candidati sindaci, con le rispettive liste, che già si stanno confrontano in modo serio e costruttivo sui programmi, che ho avuto modo di leggere e che sono pieni di contenuti validi”.