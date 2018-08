Capaccio, il ponte sulla SS18 a rischio crollo: l'allarme di Potere al Popolo

Un nuovo ponte (dopo il ponte di Sacco e il viadotto Olivieri), in provincia di Salerno, sarebbe a rischio crollo. Si tratta di quello situato lungo la Strada Statale 18 in prossimità dell’uscita di Capaccio Scalo. A denunciarlo è il comitato “Cilento-Potere al Popolo” che chiede immediati controlli alle autorità competenti.

La denuncia

Gli aderenti al comitato denunciano: “L’evidente assenza di controlli e manutenzione, diretta conseguenza delle politiche neoliberiste sfociate nella privatizzazione selvaggia attuate da tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi vent’anni (anche la Lega), mette in serio pericolo la vita dei lavoratori che ogni giorno percorrono la SS18 e la SS166 (Statale degli Alburni)”. Di qui la proposta: “E’ necessario, a nostro parere, procedere immediatamente alla verifica statica e dinamica con il conseguente progetto di consolidamento secondo le normative vigenti del ponte in oggetto, da parte dell’ente gestore (in questo caso l’Anas). Basta con le chiacchiere. Non si può subordinare la vita dei cittadini alle logiche del mercato e del profitto” concludono gli aderenti.

Gallery