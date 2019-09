"Capitolo San Matteo" tra rifiuti e prostitute: Celano scrive al sindaco

Via Capitolo San Matteo-Torre Picentina è diventata una discarica a cielo aperto. Per questo il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano ha inviato una lettera al sindaco Vincenzo Napoli per sapere cosa intende fare l’amministrazione comunale per eliminare tale situazione di degrado.

La lettera

L’esponente del centrodestra sottolinea che “diverse zone della città appaiono abbandonate e degradate, con problemi di sicurezza lamentati dai cittadini e rifiuti di ogni genere disseminati e mai rimossi”. E, in particolare, via Capitolo San Matteo Torre Picentina, che “dovrebbe essere una zona particolarmente curata ed attenzionata dall'Amministrazione Comunale, essendo adiacente alla spiaggia, ha assunto le sembianze di una vera e propria discarica a cielo aperto, presentando rifiuti di ogni genere abbandonati ed erba incolta ed alta che preclude perfino l'agevole apertura dei cancelli”. Su questa strada “priva di qualsivoglia tipo di vigilanza – denuncia - stazionano prostitute appostate in attesa di clienti, in barba alle esigenze di sicurezza e decoro urbano”. Per questo Celano chiede di sapere “ se l'Amministrazione intenda al più presto intervenire per ripulire e manutenere la via Capitolo San Matteo e garantire maggiore vigilanza al fine di migliorare il decoro, la vivibilita' e la sicurezza della zona”.

