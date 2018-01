Carenza d'acqua nelle case a Campagna, Russo (Gd) attacca il Comune

In diverse abitazioni di Campagna si registra, da tempo, una carenza di acqua. A farsi portavoce delle lamentele dei residenti è il segretario dei Giovani Democratici di Campagna Michele Russo, che torna a criticare l’operato dell’Amministrazione comunale “non ha trovato una soluzione, né fornito nessun chiarimento”.

La polemica

L’esponente renziano ci va giù duro: “L'acqua è un bene di prima necessità: è inconcepibile ed inammissibile la totale mancanza di provvedimenti. Come inammissibile è non intervenire sulla pulizia dei tombini e delle caditoie e sulla manutenzione del manto stradale. Tutti temi approdati sui banchi del Consiglio Comunale, attraverso una mozione votata ad unanimità dal consesso. In questi ultimi mesi di governo, l’amministrazione comunale - conclude Russo - è impegnata a fare ciò che non ha fatto in quattro anni: con tanta “pubblicità", mentre le problematiche serie che creano disagi gravi ai cittadini continuano a essere ignorate.”