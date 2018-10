Battibecco a Montecitorio, la Carfagna a Salvini: "Le regole valgono anche per lei"

Botta e risposta tra la salernitana Mara Carfagna, vice presidente della Camera, e il Ministro Matteo Salvini, ieri, durante il question time a Montecitorio. Salvini, vedendo l'aula semivuota, aveva ironizzato sull'assenza di gran parte dei deputati del Pd, e sul "sonno" dei presenti.

"Curioso il fatto che al question time siano presenti più deputati di maggioranza che di opposizione, però così va il mondo", ha detto il vicepremier a microfono aperto. "La invito a non fare polemiche", ha chiesto la Carfagna spiegandogli che "ci sono commissioni in corso". E Salvini ha replicato: "Non era mia intenzione turbare il sonno della nutrita pattuglia del Pd in Aula", ma la vice presidente della Camera ha avuto l'ultima parola per il battibecco: "Lei è libero di parlare, ma non di attaccare il Parlamento: le sembrerà strano, ma le regole valgono anche per lei", ha concluso.