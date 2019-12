Mara Carfagna presenta "Voce Libera": ecco chi ha aderito

Oggi, a Roma, è nata Voce Libera, l’associazione di Mara Carfagna. “Sarà un’avventura bellissima”, garantisce la vice presidente della Camera, in una sala conferenze molto affollata. Ci sono pezzi di Forza Italia, ma i flash sono soprattutto per il comitato tecnico-scientifico di cui fanno parte Carlo Cottarelli - “ma non scendo in politica” precisa il diretto interessato - Alfonso Celotto, Alberto Brambilla, Fabio Roversi Monaco, Riccardo Puglisi e Giuliano Urbani, uno dei fondatori di Forza Italia.

I nomi

L'esponente salernitana di Fi spiega: "Vogliamo tornare alla competenza. Il Paese ha bisogno di persone che hanno esperienza e che conoscono i problemi che il Paese si trova ad affrontare”. Alla presentazione alcuni esponenti di Forza Italia: Renata Polverini, Osvaldo Napoli, Andrea Cangini, Marcello Fiori, Massimo Mallegni, Mallegni, Daniela Ruffini, Luigi Casciello, Enzo Fasano, Barbara Masini, Stefano Parisi.

Botta e risposta con il Cav

Ieri Silvio Berlusconi ha criticato la scelta di Carfagna di far nascere Voce Libera: “E’ inutile far nascere un’associazione che finisce per essere una corrente politica e dividere il partito”. Per l’ex ministra non è così’: “La nostra associazione nasce per aggregare e non per dividere. Fu detto che stavo facendo una cosa inutile anche quando presentai la legge sullo stalking, una delle cose di cui vado piu’ fiera. Lo prendo come un augurio dunque”