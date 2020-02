Cartelloni pro gender esposti da bambini al carnevale nocerino: l'ira di Forza Nuova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Cartelloni pro gender e pro immigrazione al carnevale nocerino: interviene con un comunicato Francesco Carbone, responsabile Forza Nuova Agro Nocerino Sarnese: ''È una vergogna strumentalizzare quello che è un momento di gioia e di festa per adulti e per bambini, al fine di fare la solita propoganda buonista sinistroide, sfruttando tra l'altro bambini che nemmeno conoscono il significato di quei cartelloni che hanno tra le mani. Chi ha organizzato tale pagliacciata si dovrebbe solo vergognare, la nostra risposta sarà come al solito militante e decisa, il pensiero gender e dei porti aperti non passerà!''