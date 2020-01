Lavori di viabilità a Sapri: danneggiato il cartellone del progetto, scontro tra sindaco e oppositori

“Nei giorni scorsi in Piazza Plebiscito è stato installato il cartello dei lavori di Viabilità e collegamento con le arterie stradali intercomunali connesse con le attività turistiche del litorale. Ignoti hanno ritenuto giusto danneggiarlo”.

Lo ha scritto il sindaco di Sapri, Antonio Gentile: “L’opposizione ha parlato di un lavoro inutile perché è meglio che resti tutto com’è. A chi ancora crede di poter fermare il vento svelo un segreto: il cartello sarà riparato, il cantiere sarà installato a giorni e l’opera pubblica si farà regolarmente”, ha concluso il primo cittadino.

Apprendiamo con sgomento ed indignazione di un comunicato a firma di Antonio Gentile il quale, in maniera totalmente irresponsabile, utilizza "il danneggiamento di un cartello" per gettare fango sui Consiglieri Comunali di SapriDemocratica. E’ imbarazzante e avvilente anche dover replicare a quanto è accaduto, che rappresenta solo l'ulteriore conferma del bassissimo profilo di chi dovrebbe rappresenta la nostra città, sempre alla ricerca del conflitto per dividere.

Siamo costretti ancora una volta a doverci difendere da un gesto “stomachevole” che contribuisce solo a dividere e distruggere la nostra comunità, che nulla ha a che fare con la politica ed allontana ancora di più i cittadini. Tutta SapriDemocratica ribadisce con forza che questo modello fondato sull'odio non ci appartiene e non ci presteremo mai ad alimentarlo per rispetto delle istituzioni e dei cittadini. "Sapri merita molto di più"