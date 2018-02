Caselle in Pittari e Sapri, le prossime tappe della campagna elettorale di Costabile Spinelli (FI)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ricca di appuntamenti, tra la gente e nei territori, l’agenda di Costabile Spinelli di Forza Italia, il candidato al Senato nel collegio uninominale “Battipaglia”. Domenica 18 febbraio, insieme a Marzia Ferraioli, aprirà a Sapri, sul Corso Garibaldi al civico 26, alle ore 17:30, un Comitato Elettorale, aggiungendo così un altro importante punto di riferimento per gli elettori di Centro-destra del suo collegio. Dopo i grandi riscontri ottenuti alle inaugurazioni dei comitati e agli incontri pubblici che lo hanno già visto protagonista, Spinelli prosegue il suo tour nella circoscrizione Campania 11 raggiungendo anche il comune di Caselle in Pittari, dove alle ore 19:30, sempre domenica, in Via Pozzo San Giovanni, terrà un altro incontro pubblico che accenderà il dibattito sul riscatto di quel territorio.

«Si aggiungono altre importanti e belle realtà al mio intenso tour tra territori quali Battipaglia, Castellabate, Agropoli, Eboli, Pontecagnano, Ascea, Castelnuovo Cilento, Campagna già visitati, un’avventura in continuo movimento in un vastissimo comprensorio di cui conosco tutte le fragilità ma soprattutto le potenzialità», dichiara Spinelli richiamando al suo slogan “La politica quotidiana”, fatta di incontri, ascolto e vicinanza ai cittadini.