Caso Riace, a #Salerno presidio di solidarietà in piazza Amendola

Ieri a #Salerno presidio di solidarietà piazza Amendola. #ArrestateciTutti! la nostra solidarietá al sindaco di Riace Mimmo Lucano, responsabile di lavorare da quasi 20 anni per una accoglienza degna di questo nome e della storia di questo paese. Il suo arresto è semplicemente inqualificabile.

Si accusa Mimmo Lucano di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina"? Allora si porti alla sbarra il ministro dell'Interno, mandante di tale provvedimento. Sarà il suo decreto di 80 pagine che porterà migliaia di persone nell'irregolarità non chi, come il sindaco di Riace, opera per garantire inclusione e solidarietà.

O invece, se accogliere è reato, anche noi Partito della Rifondazione Comunista ne siamo orgogliosamente responsabili, come tanti uomini e donne di ogni credo, appartenenza, socialmente o politicamente impegnati. #Riacenonsiarresta!

Partito della Rifondazione Comunista di Salerno