Comune di Castel San Giorgio, si dimette Longanella: la reazione del sindaco

L’assessore comunale ai lavori pubblici di Castel San Giorgio Franco Longanella ha rassegnato le proprie dimissioni. Nella lettera inviata al sindaco Paola Lanzara avrebbe parlato di considerazioni personali e professionali, che non gli consentirebbero di proseguire il mandato.

"Prendo atto della lettera di dimissioni da assessore di Francesco Longanella, pervenutami questa sera.Siamo in attesa di conoscere le motivazioni personali e politiche di quest'atto, al momento solo preannunciato. Una decisione che ritengo comprensibile per gli impegni lavorativi che lo hanno tenuto lontano dalla casacomunale. Insieme agli assessori e ai consiglieri di maggioranza, quando abbiamo assunto il governo della città, conoscevamo le difficoltà che avremmo incontrato. Pertanto, l'attività dell'amministrazione continuerà, consapevoli come siamo di lavorare in trasparenza e avendo come obiettivo il bene comune"