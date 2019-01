Casciello: "Il Ministero non ha finanziato il recupero del parco del castello Fienga"

Gigi Casciello, deputato di Forza Italia salernitano, ha scritto un'interrogazione, sottoscritta anche dall'onorevole Aprea, al ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli in merito al futuro del Castello del Parco di Fienga di Nocera Inferiore. Il deputato azzurro, accogliendo le sollecitazioni di numerosi cittadini di cui si era fatto portavoce il consigliere comunale Saverio D’Alessio, ha sollecitato il ministro che: "Aveva più volte espresso la necessità e l’intenzione di adoperarsi con il massimo impegno per intervenire a valorizzare e rendere più fruibile l’immenso patrimonio culturale e artistico del Paese". Casciello ha, poi, sottolineato che: "Questo deve valere ancor di più per un territorio quale quello Nocerino Sarnese che presenta alte punte di disoccupazione, disagio civile e sociale chiedendo quali iniziative intenda assumere il Ministro al fine di adottare politiche di valorizzazione del patrimonio artistico, favorendo gli interventi indifferibili ed urgenti di pulizia e consolidamento dei ruderi di epoca angioina".

La risposta del ministro

Il ministro Bonisoli ha dichiarato che l’intervento di pulizia, consolidamento e integrazione delle murature non è rientrato nel novero di quelli che sono stati finanziati ed è stato riproposto nella programmazione triennale della Legge n.190 del 2014: "C’è stato un sopralluogo del Responsabile dell’Ufficio tecnico della Soprintendenza competente che aveva riscontrato effettive condizioni di fatiscenza di alcune strutture antiche, tanto che nella Programmazione triennale 2018-2020 la stessa Soprintendenza aveva inserito una richiesta di finanziamento di 100mila euro mirata alla pulizia dell’area a ridosso della cinta muraria del castello, interventi di integrazione di parte delle murature distaccate, consolidamento di quelle in fase di distacco". Casciello, quindi, ha appreso con rammarico che l'intervento non è rientrato nel novero di quelli che sono stati finanziati ed è stato riproposto nella programmazione della Legge n.190 del 2014. Dal Ministro, però, è giunta un’altra precisazione sul futuro della Caserma Tofano di Nocera Inferiore, in consegna della Soprintendenza: "E' destinata a diventare un grande contenitore di depositi archeologici, luogo di studio e di esposizione di materiali archeologici dell’intera regione. Qualora in futuro si rendessero disponibili finanziamenti per il definitivo recupero del Castello Fienga, la stessa collezione potrebbe trovare una collocazione definitiva in tali spazio". Il deputato azzurro ha, quindi, concluso: "Vigileremo che il Ministro rispetti quanto ha dichiarato in merito ad un rientro nella Città di Nocera Inferiore della collezione archeologica Fienga e della sua fruizione in tempi brevi, volano virtuoso di questo territorio. E’ una grande perdita il fatto che il Ministero abbia mancato il finanziamento di 100mila euro per il Castello Fienga".