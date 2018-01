Cava5Stelle: "Accertamenti sugli odori nauseabondi del torrente Petraro"

Paolo Pecoraro, presidente dell'associzione Cava5Stelle Libro Bianco, ha protocollato un'istanza sottoscritta da tantissimi cittadini, indirizza al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo delle varie forze politiche di Cava de’ Tirreni, per sollecitare la massima attenzione di tutti gli enti pubblici competenti rispetto al problema decennale legato al degrado ambientale la parte terminale del torrente Petraro, affluente in sinistra idraulica, della Cavaiola nella zona nord della città a ridosso di via Gaudio Maiori. Nell’area il forte odore particolarmente acre e nauseabondo rende la vita dei cittadini particolarmente difficile e la preoccupazione degli stessi per le eventuali conseguenze sulla salute cresce di giorno in giorno.

Le richieste dei cittadini

I cittadini vogliono che vengano avviati, in maniera decisa e nell’immediato, accertamenti per conoscere l’origine del problema per escludere inalazioni di sostanze inquinanti e/o di tipo cancerogene. Chiedono al sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, di farsi garante nell’individuare, con il coinvolgimento, supporto e intervento, per quanto di competenza, dell’ASL, dell’ARPAC e di tutte le autorità preposte, eventuali responsabilità e mettere in atto adeguate iniziative, affinché il problema venga, quanto prima, definitivamente eliminato tutelando l’ambiente e la salute dei cittadini che vivono e transitano nella zona. Al sindaco Servalli, poi, viene chiesto anche di sottoporre all’attenzione della Procura della Repubblica, eventuali elementi che possono ricondurre a reati giudiziari a danno della pubblica salute e a danno dell’ambiente stesso. I cittadini, poi, sollecitano il sindaco di far pubblicare, periodicamente, informative sul sito del Comune e sulla stampa, nuove informazioni sulla spinosa faccenda.