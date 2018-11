Smottamento in via Seripando: l'interrogazione di Celano

"In via Seripando da oltre tre anni è presente una frana di pietre e pietrisco precariamente trattenuta dalla rete metallica installata a protezione del costone incombente": a lanciare l'allarme è il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano che ha scritto, in merito, un'interrogazione a risposta scritta ed orale al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

L'interrogazione

Celano, nella sua lettera, ha evidenziato che il marciapiede sottostante è praticamente invaso da pietre e la scuola elementare e la curva sono a rischio anche a causa degli eventi metereologici che possono portare ad un veloce precipitare della situazione. Il consigliere comunale, quindi, chiede: "Se e quando l’Amministrazione comunale intenda intervenire, in maniera risolutiva, a tutela della sicurezza dei residenti e per evitare conseguenze che potrebbero derivare dall’inerzia dell’Amministrazione stessa".