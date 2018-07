Parco Arbostella, chiude il "Centro Polivalente": Zitarosa scrive al sindaco

Anche quest’anno il Centro Polivalente di Parco Arbostella, nel periodo estivo, chiude i battenti. A denunciarlo è il consigliere comunale Giuseppe Zitarosa (Lega) che, questa mattina, ha scritto una lettera al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per chiedere delucidazioni rispetto alla questione.

La missiva

L’esponente salviniano denuncia: “Non è possibile che una delle poche strutture presenti sul territorio comunale venga chiusa a giugno e poi riaperta solo a metà settembre lasciandola in abbandono totale e non permettendo alle A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche) ed ai tanti giovani appassionati di calcio e e calcetto, che non hanno la possibilità di trascorrere fuori Salerno le ferie estive, di trovare un posto dove trascorrere qualche ora di divertimento. Senza dimenticare che tale chiusura comporta mancanza di entrate sicure per un’Amministrazione sempre più vorace nel tartassare i cittadini con tasse ed imposte varie”.

Di qui la richiesta rivolta al primo cittadino affinchè anche nel periodo estivo il “Centro Polivalente di Parco Arbostella, seppur gestito - a detta di molti - in maniera non del tutto trasparente e con tariffe discordanti tra quelle applicate da “Salerno Solidale” (14 euro l’ora) e quelle stabilite dall’Amministrazione comunale (7,20 l’ora più istat annuale), rimanga aperto e fruibile così come richiesto da migliaia di residenti” conclude Zitarosa.