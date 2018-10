Il salernitano Edmondo Cirielli nominato nell’assemblea parlamentare Nato

Il presidente della Camera Roberto Fico ha nominato in rappresentanza di Fratelli d’Italia, il parlamentare salernitano Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati, nella delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare della Nato. L'assemblea, composta da 257 membri componenti dai parlamenti dei 28 Paesi membri, è un'organizzazione internazionale che svolge una funzione di raccordo fra l’Organizzazione del Trattato Atlantico del Nord e i parlamenti nazionali dei paesi membri.

Il commento

Soddisfatto il deputato della destra salernitana: “Considero la nomina un importante riconoscimento soprattutto alla luce del ruolo che l’Italia si prepara ad assumere nei prossimi mesi in politica estera ed una grande responsabilità. La presenza dell’Italia nella Nato e l’alleanza con gli Usa dovranno essere sempre i pilastri della nostra politica estera. E su cui dobbiamo costruire un’Italia sempre più forte e credibile. La guerra globale al terrorismo impone all’Italia e a tutti le Nazioni della Nato un ammodernamento e un rafforzamento sotto il profilo tecnologico delle nostre forze militari. Ammodernare, rafforzare e potenziare i nostri eserciti porterà più sicurezza non solo agli italiani ma anche ai militari italiani impegnati nel mondo in missioni internazionali. Una strada già intrapresa in Usa con la presidenza Trump e che noi ci sentiamo di condividere”.