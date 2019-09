Caso Vassallo, Cirielli: "Si istituisca una commissione di inchiesta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Angelo Vassalo merita giustizia. Rinnovo l’appello affinchè venga istituita una commissione parlamentare d’inchiesta per fare luce sul suo omicidio”. Lo dichiara il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli in occasione dell’anniversario della morte dell’ex sindaco di Pollica, avvenuta il 5 settembre del 2010. Già nel 2017 e nel 2018 il parlamentare salernitano insieme alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni proposero l’istituzione di un’opposita commissione parlamentare, sollecitata anche dalla Fondazione Vassallo, ma - ricorda Cirielli - “proprio il Pd si è opposto”.

“Ci auguriamo che ora che è al governo dell’Italia, il Partito Democratico abbia la sensibilità e il coraggio di farsi carico di questo impegno per dare un forte segnale alla famiglia Vassallo e alla comunità cilentana. Perché - si domanda - finora non ha accettato la nostra proposta? Di cosa hanno paura i democratici? Dal 2010 ad oggi si sono susseguiti eventi, celebrazioni, intitolazioni e manifestazioni ma non abbiamo ancora un colpevole. E la cosa grave è che dopo 9 anni non si conoscano nè gli esecutori né i mandanti di un delitto così efferato che sconvolse non solo la comunità cilentana, ma l’intero Paese. Il Parlamento ha il dovere di mettere in campo tutti gli strumenti, sia ispettivi che di natura politica, per non far calare il silenzio su questo drammatico delitto” conclude il parlamentare di Fratelli d’Italia.