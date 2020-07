Colloquio tra giudici su Alfieri, Cirielli a Bonafede: "Invii gli ispettori a Salerno"

“Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede invii immediatamente gli ispettori alla Procura di Salerno. Il colloquio tra due giudici del tribunale che parlano di loro colleghi intenti ad insabbiare un’inchiesta giudiziaria di tre anni fa a carico di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum (già primo cittadino di Agropoli) ed uomo di fiducia del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è scandaloso oltre che inquietante”. Lo dichiara il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli dopo la pubblicazione di un articolo sul Quotidiano del Sud relativo ad un’indagine della Procura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso

In questo articolo si legge che due magistrati di Salerno, mentre interloquiscono tra di loro, “fanno esplicito riferimento ad un incidente mortale, a persone innocenti iscritte nel registro degli indagati e alla volontà di altri giudici di togliere di mezzo tale fascicolo in cui configurerebbe il sindaco Alfieri”. Per Cirielli si tratta di “frasi a dir poco sconcertanti che, qualora fossero acclarate dai fatti, ci porrebbero di fronte ad un nuovo scandalo con al centro, ancora una volta, il rapporto sempre più torbido tra una parte della politica e certa magistratura”. Di qui l’appello al ministro Bonafede affinchè “dimostri di voler combattere con i fatti la mala giustizia e disponga, dunque, un’ispezione ad horas negli uffici della Procura salernitana, per effettuare le opportune verifiche sul regolare svolgimento delle indagini relative all’inchiesta in questione. E, soprattutto, per accertare se davvero ci sia stato un gruppo di sostituti, procuratori o giudici che si sarebbero adoperati per “apparare” il sindaco Alfieri, addirittura mettendo sotto indagine persone che non c’entrerebbero nulla. E’ assolutamente necessario fare chiarezza nell’interesse della Procura di Salerno, dei magistrati, dello stesso Alfieri e soprattutto per rispetto a chi non c’è più” conclude Cirielli.