Nasce la Cisl Giovani a Salerno: ecco tutti i nomi del direttivo

Si è insediato ufficialmente nella serata di ieri il direttivo della Cisl Giovani Salerno. L’assemblea costituente ha eletto Luigi Bisogno (presidente), Federica di Martino (vicepresidente), Francesca Rizzo (segretario) e Stefano Pagliara (tesoriere).

Gli eletti

La scelta è avvenuta alla presenza di circa 60 iscritti che, nella sala “Rolando Cian” della segreteria provinciale della Cisl di Salerno, si sono confrontati con il numero uno del sindacato salernitano, Gerardo Ceres, e i componenti di segreteria Marilina Cortazzi e Giuseppe Baldassarre. Salernitano 29enne, Bisogno è noto in provincia per il suo impegno nell’ambito del sociale. Prima di assumere l’incarico alla Cisl è stato fondatore del gruppo “Donation Italia”, che promuove la cultura del dono e ha il suo massimo respiro nell’evento “Dona con Amore” arrivato alla sesta edizione nel 2018.

I commenti

Emozionato il neo presidente Bisogno: “Sono onorato di far parte di quella che, a mio avviso, posso già definire una famiglia. Saremo un gruppo aperto alle idee di tutti, provando a dare un punto di riferimento ai giovani in un sindacato libero come la Cisl. Partiremo dalla nostra identità, con il logo dell’associazione che è stato arricchito del Castello Arechi e del colore granata. Nel mio programma le priorità saranno occuparci dell’importante condizione giovanile salernitana, della questione lavorativa, la mancanza di spazi e luoghi per i giovani e per le realtà associative, oltre al rilancio della risorsa Erasmus per tutta la provincia e non solo per i Campus universitari dell’Ateneo”.

Soddisfatto anche Ceres che ha tenuto a battesimo la neonata associazione: “Iniziamo un percorso importante, di cui metteremo al corrente anche la segretaria nazionale Annamaria Furlan. Il futuro è dei giovani e con questo gruppo vogliamo dimostrare che l’eredità della Cisl è negli occhi di chi sogna ancora un’Italia migliore”.