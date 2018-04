"La città ribelle": De Magistris presenta il suo libro a Nocera Superiore

Luigi De Magistris porta “La città ribelle” a Nocera Superiore. Mercoledì 18 aprile, a partire dalle 18:30, sarà alla biblioteca comunale per presentare il suo libro edito da Chiarelettere con i contributi di Erri De Luca e Maurizio De Giovanni.

I partecipanti

L’incontro, che si aprirà con i saluti del sindaco Giovanni Maria Cuofano sarà scandito dall’introduzione di Mariano Di Martino, consigliere comunale, e dal successivo intervento dell’autore e sindaco di Napoli De Magistris. "È la storia di un Sud diverso, che non accetta più stereotipi, che non vuole essere il castello degli orrori di un paese che è troppo luna park per essere vero" scrive De Giovanni. "Ho conosciuto l’orgoglio ferito, mortificato dei miei concittadini, il loro rancore… Oggi riconosco il sentimento opposto, non solo di riscatto dalla condizione subalterna, ma di fierezza" gli fa eco De Luca