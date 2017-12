Civica Popolare, Inverso: "Alleati col Pd, ma vogliamo un collegio per vincere"

Intervista di fine anno al centro con il segretario provinciale dei Centristi per l’Europa Vincenzo Inverso, che, insieme ad altri movimenti, si accinge a dar vita in provincia di Salerno al nuovo partito “Civica Popolare” che affiancherà il Pd di Matteo Renzi alle prossime elezioni politiche.

Da dove cominciamo segretario?

“Se è d’accordo dai contenuti. Il movimento dei Centristi a Salerno è stato in questo anno laboratorio politico nazionale. Voglio per sintesi ricordare almeno due iniziative meritevoli: la presentazione del simbolo alle elezioni amministrative con un lusinghiero 6% e con diversi amministratori eletti; il primo corso di formazione politica nazionale tenuto e concluso a Salerno con la Lectio Magistralis del nostro leader Pierferdinando Casini. Un ringraziamento particolare al direttivo cittadino guidato ad Angelo Ferraro”

Intanto si naviga a vista ma spediti verso le elezioni del 4 marzo. Quale sarà il ruolo dei Centristi di Casini in questo nuovo cartello elettorale con la Lorenzin, De Mita e altri modello “Margherita 2.0”?

“Su tutto quello di una rinnovata forza istituzionale, popolare, moderata e responsabile per i territori e per l'Italia. L’ultimo argine alle derive estreme e populiste di destra e sinistra”.

E nei confronti del M5S come vi ponete?

“Per quanto riguarda la mia generazione, come chi ha preferito la formazione e la buona scuola politica alla rete telecomandata da Grillo e Casaleggio associati senza arte ne parte con il solo obiettivo di distruggere a prescindere, come avrebbe detto Totò”

Ma veniamo alla Campania e in particolare alla provincia di Salerno. A cosa puntate?

“Con pari dignità nel progetto elettorale civico e popolare, spirito di servizio e di coalizione in riferimento al Pd, a dare un nostro fattivo contributo che faccia la differenza. Non cerchiamo regali da nessuno, ma un collegio dove poter esprimere il nostro potenziale e dimostrare di saper convincere e vincere con la forza delle nostre idee, dei nostri tanti amministratori e dirigenti locali sul territorio della provincia di Salerno”.

Ultima domanda. Lei sarà candidato ?

“Io sarò dove deciderà il mio movimento. Prima di me vengono Casini, Galletti, D’Alia e tanti altri che fino ad oggi hanno consentito in parlamento e nelle istituzioni di tener accesa quella fiammella della tradizione democratica, moderata e responsabile della buona politica, contro ogni forma di populismo, da cui noi oggi intendiamo raccogliere il testimone per costruire un nuovo e più alto argine, per il futuro dell’Italia e di un rinnovato governo responsabile e moderato, per forma e contenuti”.