Civica Popolare, Inverso: "Il rinnovamento nelle mani di De Mita? Noi vogliamo un nuovo inizio"

Esplode la polemica nel centrosinistra salernitano dopo la consegna delle liste presso la Corte d’Appello di Napoli. Ad attaccare a muso duro i vertici di Civica Popolare è il coordinatore provinciale dei Centristi per l’Europa Vincenzo Inverso: “Avere dato copertura politica e appaltato in provincia di Salerno la lista di Civica Popolare a Ciriaco De Mita & C. – denuncia –non ci consente di essere in nessun modo presenti. Siamo al cospetto di una vera e propria restaurazione contro ogni forma di cambiamento”. Nel mirino finisce anche il segretario del Pd: “È davvero paradossale che tutto ciò avvenga sotto l’ombrello del cambiamento dell’ex rottamatore Matteo Renzi. Qualcuno un giorno, forse già il 5 marzo, dovrà spiegare cosa c’entra Ciriaco De Mita con il rinnovamento politico, sociale e generazionale richiestoci a gran voce dalla stragrande maggioranza del popolo italiano. Certi che, non si può fermare il cambiamento, continueremo ad essere nuova energia politica moderata, libera e forte per un nuovo inizio”