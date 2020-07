Classifica governatori, Iannone (FdI) a De Luca: "I campani distingueranno fumo e arrosto"

"La classifica di gradimento dei Governatori italiani pubblicata da Il Sole 24 ore certamente non premia quello della Campania che risulta essere solo undicesimo". In una nota stampa, il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di FdI in Campania, ha commentato la classifica sui governatori più o meno amati, a seconda dei punti di vista, pubblicata da Il Sole 24 Ore.

I dettagli

"Ci sembrava, infatti, una enormità smentita dei fatti il sondaggio pubblicato qualche giorno fa sempre da Il Sole 24 che collocava De Luca al 65 per cento. Se nell'indagine di oggi l'approvazione è data al 46 per cento certamente solo qualche giorno fa non poteva sostanziarsi un dato del 65 per cento. Fratelli d'Italia confida nell'intelligenza dei campani, che sapranno distinguere il fumo dall'arrosto, visti i fallimenti segnati dal governatore uscente per ciò che riguarda la sanità, i rifiuti, i trasporti pubblici, la spesa dei fondi strutturali, le politiche per le aree interne, la pressione fiscale al cospetto di servizi alla persona scadenti e soprattutto l'occupazione. Su questi punti Fratelli d'Italia intende offrire contributi di merito al programma di Stefano Caldoro".