Santoro presenta il comitato "Beni Comuni": "Ora basta con gli abusi"

Stamattina il consigliere provinciale Dante Santoro ha presentato il Comitato Beni Comuni a Palazzo Sant'Agostino, iniziativa nata per monitorare e vigilare sull'utilizzo del patrimonio pubblico comunale e provinciale. Alla presenza di molti giovani e studenti hanno presentato l'iniziativa e tenuto un incontro informativo i primi componenti del pool, le docenti Virginia Zambrano, Laura Wresta, le avvocate e consigliere dell'ordine degli avvocati Carmen Piscitelli e Clementina Tozzi e l'avvocato Franco Massimo Lanocita.

Il commento

Santoro ha commentato: "Offriamo un nuovo strumento di partecipazione ai cittadini, gli spazi pubblici sono stati confusi per troppi anni come gli spazi riservati solo a beneficio di qualcuno. Controlleremo chi e come gestisce immobili ed aree comunali e provinciali, daremo informazioni a chi altro ne avrà i requisiti e vorrà fruire e valorizzare il patrimonio pubblico locale. Da qui si parte per avere un futuro in cui si vivrà di valorizzazione del nostro patrimonio, per troppo tempo rimasto a beneficio di pochi e con gestioni spesso poche trasparenti. Inizieremo un tour nei quartieri per verificare la situazione in città ed intervenire su possibili anomalie".