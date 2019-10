Tre salernitani nel "Comitato d'Onore" per il 20° Anniversario della scomparsa di Craxi

Nel “Comitato d’onore” per il 20° Anniversario della scomparsa di Bettino Craxi ci sono, al momento, tre salernitani. È quando emerge dalle prime indiscrezioni. Il 2020 saranno trascorsi venti anni dalla scomparsa del leader socialista. L’idea, del comitato e delle iniziative, nasce dalla Fondazione Craxi, dal segretario generale Nicola Carnovale, e grazie all’impegno di Stefania Craxi.

I nomi

Nel comitato ci saranno, dunque, l’ex Ministro Psi Carmelo Conte, l’attuale segretario nazionale del Psi Enzo Maraio ed il giornalista professionista Gaetano Amatruda. Importanti i nomi della tradizione socialista che saranno affiancati da esponenti della società civile sui quali c’è, al momento, il massimo riserbo. In una conferenza stampa, a ridosso del ventennale, sarà presentato il comitato che andrà oltre l’universo socialista. Ci saranno esponenti nell’Università, della cultura, del cinema e della imprenditoria italiana.

Ne fanno parte, solo per citarne alcuni della galassia socialista, Elena Marinucci, Claudio Signorile, Riccardo Nencini, Franco Carraro, Giorgio Benvenuto, Fabrizio Cicchitto, Margherita Boniver, Giulio Di Donato, Gennaro Acquaviva, Ugo Intini e Stefano Caldoro. Ed ancora Rino Formica e Claudio Martelli. Sarà il 2020 un anno ricco di appuntamenti, dibattiti e riflessioni. La Fondazione presto renderà noto il programma. Al momento tutti al lavoro per il primo appuntamento di Hammamet per il 19 Gennaio. Sul sito della Fondazione è già partita la corsa per prenotare il viaggio.