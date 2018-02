Comizio di Fiore a Salerno, disagi alla viabilità: tensione militanti e contestatori

Tensione e disagi, nel tardo pomeriggio di oggi, a Salerno, per il comizio del leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore. Imponenti le misure di sicurezza con furgoni di polizia, carabinieri e guardia di finanza schierati in vari angoli della piazza Salvatore Valitutti, e le forze dell’ordine in tenuta antisommossa. A coordinare le operazioni il Questore Pasquale Errico.

La manifestazione

Dopo le 18 sono state chiuse al transito via dei Principati, le strade adiacenti alla piazza e l’intero Trincerone, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Per fortuna non si sono verificati scontri tra i militanti di Forza Nuova e un collettivo antifascista che si è radunato lungo il trincerone (in direzione piazzetta Falcone e Borsellino) dove, però, è stato prontamente bloccato da un cordone di poliziotti e carabinieri. Nel corso del comizio, però, gli esponenti che si definivano anti-fascisti si sono spostati in Piazza Malta. Ma, anche qui, sono stati fermati dalle forze dell’ordine. Fiore ha rivendicato i valori “Dio, patria e famiglia” soffermandosi anche sul clima che, un po’ tutto il Paese, si sta registrando sulla spaccatura tra fascisti e anti-fascisti: “Noi non vogliamo questa divisione perché nella società non esiste. Pensiamo, invece, che ci sia divisione tra patria e anti-patria, Italia e anti-Italia, banche contro piccole imprese. Quindi vogliamo che ci sia una separazione, ma tra patrioti e traditori della patria”.

