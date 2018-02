Elezioni 2018/ Il M5S chiude la campagna elettorale a Salerno

Il Movimento Cinque Stelle chiuderà, a Salerno, la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo.

Il comizio

L’appuntamento con simpatizzanti ed elettori è per giovedì 1 marzo, alle ore 20, presso l'Auditorium del Centro Sociale situato in via Guido Vestuti. All’incontro prenderanno parte Nicola Provenza, candidato al collegio uninominale di Salerno per la Camera dei Deputati, e il senatore Andrea Cioffi, candidato al collegio uninominale di Salerno per il Senato della Repubblica.