Doppia candidatura di Piero De Luca, Santoro: "Vergognoso e stomachevole"

"Mi manda papà, quando la politica diventa un affare di famiglia": questo il commento del consigliere comunale Dante Santoro, per la candidatura di De Luca Junior come capolista nella lista PD, sull'uninominale a Salerno ed il proporzionale a Caserta, per la Camera dei deputati. "Dopo la nomina ad assessore al bilancio dell'altro figlio, il secondogenito, al Comune di Salerno, si chiude lo spudorato piano del Presidente della Regione Campania per garantire poltrone d'oro ai propri figli. - continua Santoro - In un'era in cui giovani e meno giovani sono costretti a gavette infinite e/o ad allontanarsi a migliaia di chilometri da casa per provare ad avere un presente ed un futuro dignitoso, assistere a questo teatrino è qualcosa di vergognoso e stomachevole".

Il monito e l'appello