Commissariato il Comune di Sassano, esultano gli oppositori del sindaco

E' stato commissariato il Comune di Sassano. Ier,i 30 luglio, con un decreto ad hoc, il Difensore Civico della Regione campana, Giuseppe Fortunato ha nominato la dottoressa Marialuigia Vitagliano "Commissario ad Acta".

Il Regolamento – previsto nello Statuto ma mai approvato - sarà adottato entro sessanta giorni. Alla drastica decisione del Difensore si è arrivati dopo che il Comune, diffidato a fine ottobre 2018, non ha ritenuto né di rispondere né di adottare atti conseguenti ad evitare il commissariamento. La richiesta era stata inoltrata alla Difesa Civica su iniziativa di singoli cittadini (Nicola Trotta, Daniele Brando ed Isidoro Feliciello e dal locale MeetUp5S “No all’indifferenza”).

“ … Stanchi di sbattere contro il muro, della cieca e ignorante burocrazia, ostativa del diritto e sprezzante delle più elementari regole di buon senso eretto dai funzionari nominati “intuitu personae” dal sindaco T. Pellegrino, è stato intrapreso un percorso che ha posto all’attenzione della Difesa Civica numerosi dossier, tra cui quello della Partecipazione Democratica. I muri sono fatti per essere abbattuti ed è quello che, a Sassano, stiamo tentando di fare, certi che il regolamento sarà uno strumento per rendere la comunità meno omertosa, più trasparente, affrancata da chi gestisce la cosa pubblica come cosa sua. Siamo coscienti che il lavoro da fare è all’inizio, ma solo la partecipazione attiva dei cittadini, la loro curiosità e interesse per come la cosa pubblica è gestita può consentire un salto di qualità verso una Democrazia più includente e strumento di sviluppo … “

Anche se è ancora difficile rendersi conto della portata della decisione adottata, in una piccola realtà come Sassano ed in un comprensorio chiuso e democraticamente arretrato come il Vallo di Diano, segna una SVOLTA EPOCALE PER IL CITTADINO e per il riconoscimento dei suoi diritti. L’innovativo regolamento che sarà approvato a Sassano farà del centro valdianese un prototipo di partecipazione civica nell’ambito delle regioni a sud del Volturno… Una vittoria della cittadinanza attiva e della partecipazione civica…