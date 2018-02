"Convocare la Commissione Trasparenza sulla Soget": la richiesta di Celano (FI)

Continua a tenere banco la vicenda delle cartelle Soget. In questi giorni, infatti, la società sta notificando migliaia di cartelle ai contribuenti salernitani per la riscossione delle imposte. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale d'opposizione Roberto Celano che ha chiesto la convocazione della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno.

La richiesta

"La Soget, sulla cui corretta attività l’ANAC ha più volte sollevato gravi dubbi ed è attenzionata da varie procure nazionali per presunte violazioni incresciose, prosegue nella sua attività vessatoria ed emette atti non sempre fondati nella pretesa impositiva - ha scritto Celano in una lettera indirizzata al presidente della Commissione Antonio Cammarota - E’ necessario perseguire l’evasione, con forza, per stanare i furbi e ridurre le imposte ad altri. Per ottenere che tutti paghino, i contribuenti devono, però, avere la percezione che la pretesa impositiva sia equa e che i servizi ricevuti siano coerenti con le somme richieste. Appare, dunque, ineludibile una sostanziosa riduzione delle imposte e tasse comunali ed un miglioramento dei servizi essenziali che, in particolare in alcune zone, appaiono perfino inesistenti. E’ necessario, dunque, convocare un’adunanza della commissione per valutare, ancora una volta, la possibilità di un’azione congiunta per una vicenda antica, ma mai risolta" conclude Celano.