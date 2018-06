Al via le commissioni parlamentari: ecco tutti i nomi salernitani

Sono al lavoro da ieri le nuove commissioni permanente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

I parlamentari salernitani

Ma ecco dove sono stati collocati, dai rispettivi gruppi, i deputati e i senatori della provincia di Salerno. Partiamo dalla Camera. Piero De Luca è stato scelto come membro del Pd nella commissione Politiche dell’Ue; Mara Carfagna (Forza Italia) e Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia) sono entrati a far parte della commissione Affari Esteri; poi ci sono i berlusconiani Gigi Casciello (commissione cultura, editoria, istruzione e ricerca scientifica), Enzo Fasano (commissione Agricoltura) e Marzia Ferraioli (commissione Giustizia); quest’ultima sarà seduta nella stessa aula del collega Federico Conte (Liberi e Uguali). Poi abbiamo i deputati del Movimento Cinque Stelle Nicola Provenza (commissione Affari Sociali e Sanità), Nicola Acunzo e Virginia Villani (commissione Cultura), Anna Bilotti (commissione Affari Costituzionali), Cosimo Adelizi (commissione Bilancio). Per quanto riguarda il Senato, invece, Antonio Iannone (Fratelli d’Italia) è stato indicato per la commissione Pubblica Istruzione, Ricerca Scientifica, Beni Culturali, Spettacolo e Sport; le grilline Luisa Angrisani e Felicia Gaudiano per la commissione Politiche Ue mentre Franco Castiello per la commissione Difesa