Comune di Agropoli: bilancio non approvato, si rischia lo scioglimento

Non è stato approvato il bilancio al Comune di Agropoli: Palazzo di Città ha 20 giorni di tempo per completare l’iter per il via libera del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2018. La Prefettura, infatti, ha notificato ieri la notizia.

Il caso

Come è noto, in caso di inadempienza, saranno adottati i provvedimenti sostitutivi e si darà avvio alla procedura di scioglimento del consiglio.