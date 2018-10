Comune di Agropoli, Coppola azzera le deleghe agli assessori

Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha azzerato le deleghe agli assessori comunali. La decisione è stata comunicata, ieri, nel corso del Consiglio comunale.

L'annuncio

Il primo cittadino spiega: "E’ stata una scelta concordata con tutta la maggioranza che si pone il fine del rilancio dell’azione amministrativa. Non è una bocciatura o altro, ma semplicemente ho ritenuto, ad un anno e mezzo dall’inizio del mandato, di voler azzerare tutto per poter procedere ad una redistribuzione delle deleghe, che si baserà sulla propensione di ogni componente dell’esecutivo, che ci tengo a precisare resterà il medesimo, e sull’impegno che ognuno è disposto a mettere in campo per lo sviluppo e la crescita della nostra città. In questi giorni, avrò degli incontri con i capigruppo consiliari e con gli stessi assessori che mi porteranno, a stretto giro, ad una decisione sul nuovo assetto da dare alla giunta, che sarà comunicato tempestivamente".