Comune di Agropoli, il consigliere Cianciola si dimette: entra Coppola

Nuove scosse all’interno della maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco Adamo Coppola. Dopo la nuova Giunta comunale varata nelle scorse settimane, questa mattina, Emidio Cianciola (Lista Coppola) ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale.

La staffetta

Rammaricato il sindaco Adamo Coppola: "Non posso che manifestare il mio dispiacere in merito alla decisione di Cianciola di dimettersi dalla carica di consigliere comunale. A lui auguro i migliori traguardi personali e professionali. Per quanto attiene alle motivazioni della scelta, vista l’amicizia e l’affetto che ci lega, mi astengo da ogni commento”. Al suo posto, subentra Salvatore Coppola, al quale il primo cittadino ha fatto gli auguri di buon lavoro.