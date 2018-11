Comune di Agropoli, Monica Pizza si dimette da consigliere comunale

Cambio all’interno della maggioranza che sostiene la Giunta guidata dal sindaco di Agropoli Adamo Coppola. La consigliera comunale Monica Pizza, infatti, ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni. Una decisione, la sua, che era nell’aria da tempo, alla luce del rapporto ormai freddo tra lei e il primo cittadino. Al suo posto entrerà la prima dei non eletti della lista Coppola Sindaco, ossia Gisella Botticchio.

Il sindaco Coppola interviene con amarezza:

“Siamo profondamente dispiaciuti per le dimissioni di Monica Pizza dal ruolo di consigliere del Comune di Agropoli. Avevamo riposto in lei grandi aspettative per un ausilio alla crescita della nostra Città. Non posso nascondere di essere rimasto deluso dalla sua scelta di farsi da parte, qualsiasi possa essere stata la motivazione. Non mi resta che augurarle i migliori traguardi professionali e personali. Nel contempo auguro buon lavoro alla consigliera Gisella Botticchio, che subentra al suo posto”.