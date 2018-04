Camerota, il sindaco nomina un consigliere politico: incarico gratuito

Il sindaco di Camerota, Salvatore Scarpitta, ha nominato Mariateresa Reda consigliere politico delegato all'Arredo e al Decoro. L’incarico è stato logicamente conferito a titolo gratuito e comporta la possibilità per il primo cittadino di incaricare il consigliere nominato quale rappresentate dell’Ente presso tavoli istituzionali con facoltà di mettere a disposizione dei medesimi mezzi, strumenti e strutture dell’Ente.

La scheda

L’11 giugno scorso a Camerota si sono tenute le elezioni amministrative che hanno visto vincitrice la lista ‘Terradamare’ che tra i suoi candidati aveva anche Mariateresa Reda. Reda ha collezionato 113 preferenze e non è riuscita a sedersi in Consiglio Comunale. Ma il problema non sussiste perchè il primo cittadino, Mario Salvatore Scarpitta, come promesso in campagna elettorale, ha deciso di affidare un incarico anche a chi è rimasto fuori dalla squadra di Governo.