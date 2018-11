Comune di Capaccio, Luciano (Pd): "Abbassare i toni e ricomporre le divergenze"

Le fibrillazioni politiche interne alla maggioranza che sostiene il sindaco di Capaccio Paestum Franco Palumbo spingono il segretario provinciale del Pd Enzo Luciano a prendere posizione e chiedere un “approfondimento immediato”.

L’appello

Luciano lancia un appello agli amministratori: “Capaccio Paestum è un grande ed importante centro della Piana del Sele e i suoi amministratori sono chiamati, tutti, ad una attenta riflessione.

Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e i Consiglieri che si riconoscono nel progetto politico del nostro partito e del governatore De Luca dovranno, tutti, abbassare e moderare i toni, evitando polemiche inutili e spesso strumentali, senza perdere di vista gli obiettivi principali dell’azione amministrativa: l’efficienza, la correttezza e il bene comune dei cittadini e dei tanti che, poco più di un anno fa, hanno ritenuto di riconoscere un importante risultato elettorale alla compagine che oggi è al Governo del Comune di Capaccio. Questo, per noi, è l’unico interesse che deve guidare l’azione di quanti ritengono di appartenere al Pd”.

Di qui l’invito finale rivolta a tutti - ed in particolar modo a chi ha subito, in questi giorni, accuse e critiche ingiustificate ed infondate – “raccomandiamo grande senso di responsabilità, affinché vengano ricomposte le divergenze, isolate le posizioni faziose e strumentali ed, in particolar modo, evitate operazioni di palazzo che producano maggioranze diverse da quelle derivate dalle elezioni del 2017 e resuscitino personaggi sonoramente bocciati dal consenso popolare” conclude Luciano.