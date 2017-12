Capaccio, la figlia affiancherà gratuitamente il sindaco Palumbo al Comune

Il sindaco di Capaccio Paestum Franco Palumbo chiede a sua figlia Sabrina, avvocato amministrativista, di affiancarlo al Comune dopo il recente malore che lo ha colpito. Ad annunciarlo, in un’intervista a Stiletv, è lo stesso primo cittadino, che premette: “Ora sto bene e resterò al mio posto, più determinato a fare bene, ma dovrò rallentare per forza”.

L’annuncio

Palumbo non nasconde le difficoltà: “Il malore è stato dovuto ad uno stress di superlavoro. Non è una passeggiata fare il sindaco di Capaccio Paestum, in sei mesi abbiamo realizzato ciò che altri non hanno fatto in 30 anni. Ciò che mi è accaduto mi ha lasciato una ricchezza interiore eccezionale, grazie all´amore ricevuto da una città meravigliosa, da una comunità che mi ha commosso per dimostrandomi vicinanza, umanità e preoccupazione che si potesse interrompere un sogno. Questo mentre certi delinquenti facevano dei discorsi medico-politici su di me... ma non porto rancore, continuerò ad essere anche il loro sindaco, Ora sto bene e resterò al mio posto, doppiamente determinato a fare bene ma dovrò rallentare per forza, consapevole che per amministrare Capaccio Paestum c´è bisogno di un impegno costante tutti i giorni”.

Di qui l’annuncio sul coinvolgimento della figlia: “Ho sempre detto che non sarò mai il sindaco che dice alla gente ´io non sapevo´, e siccome voglio continuare ad essere informato su tutto, ho scelto due persone di assoluta fiducia, che mi affiancheranno, costantemente, nel prosieguo del mio mandato: si tratta di mia figlia, Sabrina Palumbo, avvocato amministrativista nonché persona super competente che legge e leggerà tutte le carte, supportando il sottoscritto a titolo completamente gratuito; le ho chiesto un sacrificio e lei, da figlia modello, ha accettato l´impegno e farà 12 ore al giorno di scrivania, controllando e verificando tutto; con lei ci sarà il mio capo staff, l´avvocato Riccardo Ruocco, ed insieme comporranno un pool di amministrativisti, penalisti e civilisti che vaglierà ogni atto”