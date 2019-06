Comune di Capaccio, nominata la Giunta Alfieri: ecco i nomi

Il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, a distanza di un solo giorno dalla proclamazione ufficiale degli eletti, ha nominato la nuova Giunta Comunale.

La squadra è composta da: Maria Antonietta Di Filippo (vicesindaco e assessore all’Identità Locale), Maria Rosaria Picariello (assessore alle Scuole e Politiche Sociali), Fabio Scariati ( assessore alle Finanze), Gianfranco Masiello (assessore alle Attività Produttive, Ecologia, Benessere Animale), Ettore Bellelli (assessore alle Politiche Agricole e Ambiente).

“Con la nomina della Giunta siamo pronti a governare questa splendida città. Capaccio Paestum non può più aspettare: da oggi lavoriamo senza distrazioni, il nostro unico obiettivo è concentrarci sui problemi di questa comunità. I cittadini ci hanno dato fiducia perché hanno visto in noi una speranza di cambiamento, non possiamo deluderli. Per questo dobbiamo dare, in tempi certi e brevi, risposte concrete alle esigenze di questo straordinario territorio”