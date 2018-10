Comune di Cava, si dimette l'assessore Raffaelina Trapanese

A pochi giorni dal rimpasto in Giunta, resosi necessario a seguito dell’inchiesta giudiziaria della Dia che ha coinvolto anche l’amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni, in mattinata l’assessore con delega alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Trasporti, Raffaelina Trapanese Raffaele Trapanese ha rassegnato le dimissioni per “sopraggiunti impedimenti di carattere personale”. Stop. Nessun'altra motivazione, almeno nel comunicato dagli uffici di Palazzo di Città. Adesso, comunque, si attende la comunicazione del sindaco Vincenzo Servalli per la nomina del nuovo assessore. Fatto sta che queste dimissioni, da molti attese, rappresentano per lui una nuova grana politica da risolvere.