Comune di Cava, Palumbo esce dalla maggioranza: l'invito alle dimissioni da parte del sindaco

Atmosfera tesa a Cava: il consigliere comunale Antonio Palumbo, infatti, esce dalla maggioranza. Il sindaco Vincenzo Servalli, preso atto delle nuove scelte politiche del Consigliere che di fatto lo collocano fuori dalla maggioranza, lo ha invitato a formalizzare le immediate dimissioni da Presidente della Commissione consiliare, Disegno Urbano e Territorio.

La precisazione

Resta immutato, tuttavia, da parte del sindaco, il rapporto di amicizia e viene ribadito il grazie per il contributo dato in questi anni, come ha precisato lo stesso primo cittadino su Facebook.