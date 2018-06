Comune di Eboli, cambia la Giunta: ecco i nuovi assessori

Come annunciato nei giorni scorsi il sindaco di Eboli Massimo Cariello ha cambiato la squadra degli assessori al termine della verifica politica ed amministrativa di metà mandato.

Il nuovo esecutivo comunale conferma il ruolo di vicesindaco per Cosimo Pio Di Benedetto (assessore a bilancio, lavori pubblici e patrimonio); Ennio Ginetti (assessore a manutenzione, centro storico ed innovazione tecnologica); Angela Lamonica (assessore alla scuola ed alla cultura); Giovanna Albano (assessore allo sviluppo economico); Emilio Masala (assessore all’ambiente ed alla mobilità); Anna Senatore (assessore a turismo, lavoro, pari opportunità e legalità); Carmine Busillo (assessore a politiche sociali, politiche giovanili, famiglia e personale). Il primo cittadino ha avocato a sé le deleghe a urbanistica, edilizia privata, cittadinanza attiva, sicurezza, periferie, sport e sanità.

Soddisfatto Cariello:

“Prosegue l’impegno per la città, insieme con singoli e gruppi con cui abbiamo condiviso scelte e programma. Come abbiamo detto fin dall’inizio della nostra esperienza amministrativa, potevamo e volevamo impegnare quanti hanno la capacità di dare il proprio contributo alla città ed agli ebolitani. Lo facciamo con rinnovato slancio, attraverso competenze acquisite e professionalità che, come nel passato, garantiranno nuove occasioni per la nostra città”.