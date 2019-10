Eboli, Vecchio attacca il comandante dei carabinieri: l'ira dell'opposizione

In apertura del consiglio comunale di Eboli il presidente Fausto Vecchio ha lanciato dure accuse contro il comandante della locale Compagnia dei carabinieri che, invece di occuparsi della sicurezza dei cittadini sarebbe impegnato in altre questioni.

La polemica

Vecchio, dopo aver annunciato l’internzione di convocare un consiglio monotematico sulla sicurezza, alza subito il tiro: “Sembra che qui le forze dell’ordine abbiano perso un po’ il controllo della situazione, parlando con i cittadini la sensazione pare proprio questa. E’ la percezione che si ha in periferia, dove c’è il Far West. Sul territorio – aggiunge Vecchio - c’è una forte paura nell’uscire di notte a causa dello spaccio di bande di teppisti che compiono scorribande al loro piacimento. Per non parlare del centro storico che è incontrollato ed è meta durante la notte di extracomunitari – che spero vengano censiti perché non si sa se sono regolari o irregolari - Poi - denuncia Vecchio - ci sono organizzazioni che perseguono il loro business, incontrollati ed indisturbabili". Di qui la stoccata: "Mentre il Comandante della Compagnia dei Carabinieri in persona è impegnato nelle misurazioni degli spazi antistanti a qualche fabbricato. Una grande operazione di polizia giudiziaria per la quale si chiede addirittura l’ausilio dei vigili urbani del Comune, dell’ufficio tecnico del Comune, senza comunicarne le motivazioni. Mi sembra un episodio che meriterebbe di essere discusso probabilmente davanti al comando provinciale dei carabinieri, al Prefetto, al Questore, alle autorità superiori. Una vera vergogna, tanto rumore per nulla. Mi fermo qui per ora”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'attacco di Damiano Cardiello:

" Restiamo sbigottiti, sconvolti e incredibilmente sorpresi per quanto avvenuto ieri sera nell'aula consiliare. Evidentemente dimentica di far parte di un'amministrazione comunale che è totalmente indifferente al problema sicurezza, vista la mancanza di risorse verso il comparto Polizia Locale. Se è a conoscenza di queste preoccupanti notizie cosa aspetta a darne conto alle Autorità preposte? Ma queste parole erano solo l'anticipazione di quello che accade, dopo poco. Quando Vecchio, visibilmente fuori dal perimetro istituzionale e senza rendersi conto di essere il rappresentante di tutta l'aula consiliare, inizia a inveire contro il Comandante della Compagnia Carabinieri di Eboli per un ordinario controllo di polizia giudiziaria di cui solo Vecchio è a conoscenza. A quale operazione si riferisce? Quale interesse spinge un rappresentante delle Istituzioni a occuparsi dei controlli effettuati dai Carabinieri della propria Città? Nell'incredulità generale e nell'imbarazzo di chi ascoltava, addirittura arriva a sentenziare che di questa vicenda "se ne dovrà discutere o almeno meriterebbe di essere discussa davanti al Comando Provinciale dell'Arma, Prefetto e Questore. Un attacco frontale inaccettabile fatto a uomini che ogni giorno mettono a proprio rischio l’incolumità, prestando servizio per il controllo del territorio e garantendo la sicurezza di tutti i cittadini. Un atto di cafoneria istituzionale che va assolutamente condannato. Non ci sentiamo più rappresentati dal “ bullo istituzionale” e per questo ne chiediamo le dimissioni immediate, senza se e senza ma. Quanto accaduto mina la credibilità dell’intero consiglio comunale e il danno di immagine per l’Ente è devastante. Presenteremo una urgente mozione di sfiducia e la invieremo anche al Prefetto di Salerno. Innanzi la follia istituzionale non si può certo rimanere in silenzio, come hanno fatto i consiglieri comunali di maggioranza e finanche il Sindaco, sollecitato più volte a prendere le distanze da dichiarazione di inaudita gravità. Nel contesto esprimiamo vicinanza e gratitudine alla Compagnia dei Carabinieri di Eboli per l’immane lavoro di lotta alla criminalità organizzata e tutela dell’ordine pubblico nella nostra Città".

Allegati