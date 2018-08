Montecorvino Rovella, Ciro Esposito nuovo segretario generale del Comune

Il dottor Ciro Esposito è il nuovo segretario generale del Comune di Montecorvino Rovella. La nomina ufficiale è arrivata ieri, martedì 21 agosto, con apposito decreto firmato dal sindaco Martino D’Onofrio.

La biografia

Esposito, nato a Salerno nel 1962, nella sua lunga carriera ha ricoperto l’incarico di segretario generale dei Comuni di Altavilla Silentina, Controne, Sala Consilina, Magliano Vetere, Sapri, Postiglione e Giffoni Sei Casali.

I commenti

Il diretto interessato commenta: “Ringrazio l’amministrazione per la fiducia che mi ha accordato espleterò il mio compito nel migliore dei modi, cercando di perseguire gli obiettivi che l’amministrazione indicherà creando un gruppo di lavoro sinergico con gli uffici nell’interesse esclusivo della comunità di Montecorvino Rovella”. Soddisfatto il sindaco Martino D’Onofrio: “Con la nomina del dottor Esposito abbiamo voluto dare un segnale di cambiamento e di discontinuità con il passato. Sono sicuro che insieme lavoreremo bene, con spirito di collaborazione e rispetto reciproco. Mi preme ringraziare il segretario uscente, Gerardo Rosania, al quale va il ringraziamento dell’amministrazione comunale tutta per il lavoro profuso in questi anni”.