Comune di Olevano sul Tusciano: ecco la nuova Giunta Volzone

Undici giorni dopo l’affermazione alle elezioni amministrative di Olevano sul Tusciano, il sindaco Michele Volzone ha convocato il primo consiglio comunale e presentato contestualmente la nuova Giunta.

I nomi

Carmine Calore è stato riconfermato vice sindaco con delega ai lavori pubblici. Riconfermati in Giunta anche gli assessori uscenti Filomena Poppiti e Davide Zecca. La prima con deleghe alla pubblica istruzione, turismo, rapporti con associazioni e volontariato; Zecca, invece, avrà deleghe alle politiche sociali e giovanili. Entra in Giunta l’assessore Alfredo Cicatelli, con delega al personale. Appena eletto, il primo cittadino di Olevano aveva parlato di "squadra compatta, compagine allargata, gruppo di lavoro formato da personalità meritevoli di stima e attenzione, tutte al mio fianco e tutte coinvolte nel prossimo mandato, ciascuna secondo le proprie attitudini e professionalità". Non a caso, il primo cittadino ha inteso coinvolgere e ulteriormente responsabilizzare anche i consiglieri eletti: Clara Sesso con deleghe al bilancio e alla programmazione; Giovanni Molinaro al commercio, artigianato e viabilità; Simona Di Lascio allo sport; Michele Filiberto Ferrara all’agricoltura, foreste, demanio e ambiente. Ci saranno altri ingressi nelle prossime ore. "Ho intenzione di creare uno staff allargato, nel quale troveranno posto non solo i non eletti nella lista “Con, Per Olevano” ma anche altre persone con competenze specifiche in altri settori" ha dichiarato Volzone a margine del primo consiglio comunale.

L'opposizione

Nei banchi d’opposizione siedono Michele Ciliberti e Giusy Pastorino (lista Olevano Viva), Albino Volzone (lista Si Cambia). Angelo Pepe ha dato le dimissioni ed è stato sostituito da Giuseppina Fierro.