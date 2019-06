Gambino decade da sindaco di Pagani, tutte le reazioni: Cirielli scrive a Salvini

Si apre il dibattito politico, a Pagani, dopo la decadenza del nuovo sindaco Alberico Gambino stabilita dalla Prefettura di Salerno, a seguito della sentenza sulla incandidabilità relativa al 2014.

Le reazioni

Tra i primi a commentare la notizia è il questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli che annuncia: “Presenterò un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno Matteo Salvini, sollecitando un intervento sul caso. La decadenza del sindaco Gambino, eletto il 9 giugno scorso, è stata decisa sulla base dell’interpretazione di una norma sull’incandidabilità. Interpretazione che non può ledere la volontà popolare, che il 9 giugno si è espressa eleggendo sindaco e consiglio comunale. La candidatura di Gambino era stata accettata dallo stesso Stato che oggi ne dichiara decadenza. Siamo in presenza di un pericoloso vulnus democratico. Gli uffici del Ministero, evidentemente ancora politicamente vicini al Pd, avrebbero dovuto salvare almeno giunta e consiglio, eletti dal popolo, garantendo il principio democratico”.

Per la parlamentare del M5S Virginia Villani questa vicenda “dimostra quanto sia necessario riformulare l’intero sistema giustizia in Italia. A causa di questo ritardo e della troppa elasticità normativa su certi temi, a Pagani un’intera comunità resterà ostaggio di controversie giudiziarie e burocratiche, mentre le esigenze dei cittadini vengono messe in coda. La verità è che chi ha sentenze del genere in sospeso non dovrebbe proprio avvicinarsi alle elezioni e a ruoli pubblici prima di aver chiarito la sua posizione, sarebbe una scelta di buon senso. Nel frattempo però, questo Governo ha inasprito le pene sulle incandidabilità e anche in questo ambito, stiamo cambiando rotta! Al Prefetto di Salerno chiederò chiarezza e celerità sull’iter da seguire per fare in modo che a Pagani possa esserci presto un nuovo governo”.