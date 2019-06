Comune di Pagani, Gambino decade dalla carica di sindaco: "E' incandidabile"

Alberico Gambino decade dalla carica di sindaco di Pagani. Questa mattina, infatti, è arrivata presso gli uffici della segreteria generale del Comune la comunicazione ufficiale da parte della Prefettura di Salerno, che, inoltre, dispone l’annullamento anche della nomina della giunta comunale. Un vero e proprio terremoto politico arrivato a due settimane dal ballottaggio in cui il consigliere regionale di centrodestra trionfò nelle urne sconfiggendo il sindaco uscente del Pd Salvatore Bottone.

Il caso

Gambino era ed è incandidabile. I fatti si riferiscono al 2012, dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del consiglio comunale di Pagani. Nel 2014 la prima sentenza sfavorevole a Gambino: nessuna candidatura alle elezioni regionali, provinciali e comunali, da svolgersi nella Regione Campania, con riferimento al primo turno elettorale successivo allo scioglimento. Una tesi, questa, sostenuta dal Ministero dell’Interno e accolta anche in Appello e di recente passata in giudicato in Cassazione. Respinto il ricorso presentato da Gambino, assistito dall’avvocato romano Angelo Clarizia: per il Palazzaccio, la richiesta del Ministero dell’Interno è ed era valida.