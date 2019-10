Pagani, Gambino decade e lascia il Comune: Sessa "reggente"

Questa mattina il sindaco di Pagani Alberico Gambino ha lasciato il Comune “in maniera autonoma ed immediata” a seguito dell’ordinanza del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore – prima Sezione Civile – numero 4472/2019, pubblicata lo scorso 9 ottobre, con cui è stata disposta la sua “decadenza per sopraggiunta incandidabilità” dalla carica di primo cittadino, sentenza che non esecutiva ad oggi lo diventerà solo il prossimo 8 novembre. Da oggi, dunque, il governo della città sarà retto fino alle nuove elezioni, che saranno indette dal Ministero dell’Interno, dal vice Sindaco (ora sindaco facente funzioni) Anna Rosa Sessa, dalla Giunta Comunale nominata e dal Consiglio Comunale. Gambino, dal canto suo, resta consigliere regionale in quota Fratelli d'Italia-Direzione Italia.

