Pontecagnano, Giglio cambia partito e Sica torna al Comune: i grillini all'attacco

Movimenti politici in corso a Pontecagnano Faiano. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, infatti, il consigliere comunale-imprenditoe Arturo Giglio, eletto con Forza Italia a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Pastore (centrodestra), ha annunciato il suo passaggio con la maggioranza di centrosinistra. E, di conseguenza, di voler appoggiare l'amministrazione guidata dall’avversario di Pastore, ossia l’attuale primo cittadino Giuseppe Lanzara (Pd).

La polemica

Sempre nel corso della seduta, si è poi verificata una “staffetta” interna al gruppo della Lega di Matteo Salvini. Il consigliere comunale Mario Vivone, in accordo con i vertici locali e provinciali del partito, si è dimesso facendo subentrare il primo dei non eletti, ossia l’ex sindaco Ernesto Sica. Il dibattito si è subito animato, però, soprattutto sul passaggio di Giglio da Fi al Partito Socialista Italiano che fa riferimento ad Enzo Maraio, consigliere regionale vicino al governatore De Luca. A pungolarlo è stato proprio Sica che ha parlato di “compravendita politica” annunciando di voler intraprendere anche altre strade (quella giudiziaria?) sul cambio di casacca di Giglio, avvenuto a meno di sei mesi dalle elezioni. Dal canto suo il diretto interessato si è difeso dicendo di “non accettare lezioni sulla morale” proprio da Sica. Al suo fianco si è schierato pubblicamente anche Lanzara. Ma Sica, senza indugio, ha controreplicato facendo riferimento allo slogan utilizzato dal Pd in campagna elettorale: “Non doveva essere il governo del cambiamento?”.

I grillini

Sulla questione Giglio intervengono, in una nota ufficiale, anche gli Amici di Beppe Grillo: “In questi mesi di inizio consiliatura abbiamo sperato che si voltasse pagina anche a Pontecagnano. Abbiamo sperato che la spinta propulsiva verso il nuovo di questa giovane Giunta contagiasse il governo di questa città, i loro vetusti partiti di appartenenza, tutto il Consiglio Comunale, e infine i cittadini stessi. Insomma, abbiamo sperato che anche a Pontecagnano si trattasse della volta buona per poter pronunciare la parola cambiamento. Purtroppo, visto gli ultimi episodi, non possiamo esimerci dall'esprimere alla cittadinanza un breve commento. Giglio che passa da Forza Italia al Partito Socialista non è assolutamente una novità per la nostra città, e il fatto che il consigliere Vivone abbia fatto un cambio con Sica, sebbene speriamo che l'ex sindaco possa dare un contributo significativo al Consiglio Comunale, non si può considerare una mossa degna del rinnovamento che la Lega di Salvini vorrebbe portare nel nostro meridione. Partito Democratico, Partito Socialista, Forza Italia, Noi con Salvini stanno diventando per la politica campana nuovi e vecchi di personaggi che oramai non hanno più alibi e non godono di alcun credito nella maggioranza degli elettori che, ricordiamo, ha attribuito in Campania il 48% delle preferenze al Movimento 5 Stelle. Sentiamo forte l'esigenza di cambiamento nel modo di fare politica, e in questi mesi troppe volte abbiamo visto i movimenti dei vecchi serpenti di palazzo, anche nel Comune di Pontecagnano. Il Sud e la città di Pontecagnano vogliono e meritano altro: un aiuto immediato agli ultimi, uno sforzo per la coesione sociale non a chiacchiere, un aiuto concreto per chi vuole aprire un azienda, un ambiente che permetta ai suoi cittadini di sopravvivere. Non c'è spazio, non c'è tempo neanche un minuto per valzer di poltrone, movimenti di palazzo da vecchia politica, dimissioni telecomandate, riunioni nelle segrete stanze. Ora basta, chi ha voglia di lavorare per il bene comune si rimbocchi le maniche, chi ha pensato che la politica portasse ad altro si può accomodare, altrimenti la vendetta dei cittadini di Pontecagnano sarà ancora più pesante di quanto è accaduto in precedenza”.